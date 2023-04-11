شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنظم النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسعودية، في الـ 8 و9 من شهر نوفمبر المقبل، النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض بعنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني"، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية وأبرز الشركات العالمية.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المنتدى سيناقش عددًا من الموضوعات الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وسيشهد عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركّز حول خمسة محاور فرعية هي استقرار الفضاء السيبراني، والنمو في الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والعقلية السيبرانية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في الأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني أصبح منصةً عالميةً لصناع القرار والخبراء والمختصين ذوي الصلة بقضايا القطاع الحيوية والإستراتيجية يهدف إلى فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني ذات البعد الإستراتيجي، ودعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.