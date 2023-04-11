شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن مستوطنون إسرائيليون،الاثنين، هجمات على الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بعد نبأ مقتل مُستوطنة إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها يوم الجمعة الماضي في حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل ابنتيها في الأغوار الشمالية.

وهاجم عشرات المستوطنين سيارات المواطنين الفلسطينيين في بلدة "تقوع" بمحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي المحافظة ذاتها، أغلق مُستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الرئيسي لبلدة الخضر، الواصل بين بيت لحم ومُحافظة الخليل في جنوب الضفة.

وفي وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارات المواطنين الفلسطينيين على الأطراف الشمالية لمحافظة رام الله.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المُقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وعلى دوار بلدة "بيتين"، بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، بعضها بأضرار كبير.

وهاجم مُستوطنون من مُستوطنتي "حلميش" و"دوليب" المُقامتين على أراضي الفلسطينيين شمال وغرب رام الله، السكان في القرى المجاورة وقاموا بالاعتداء عليهم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها لمُخيم "العروب" في شمال الخليل.