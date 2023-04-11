شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الإعلام الواعي يقوم بدور وطني مهم من أجل نهضة المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع الأمينة العامة للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة الدكتورة رانيا عبدالرازق، سبل تعزيز الشراكة في مجال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات في مجال التواصل والعلاقات العامة والإعلام في الوطن العربي.

وأكد "العسومي"،خلال اللقاء، أن البرلمان العربي يدعم كل من شأنه تعزيز دور الإعلام في العالم العربي في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، مؤكداً أن الإعلام الواعي يقوم بدور وطني وقومي مهم من أجل نهضة المجتمعات العربية، مضيفاً أن الرسالة الإعلامية المستنيرة تمثل إحدى المرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة في مفهومها الشامل في الدول العربية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا عبدالرازق حرص الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة على تعزيز التعاون مع البرلمان العربي والاستفادة من خبرته في تنفيذ بعض الفعاليات الإعلامية ذات الصلة بالعمل البرلماني، ومنها الملتقى العربي للإعلام الرياضي الذي سوف يعقد في المملكة العربية السعودية في شهر يونيو القادم وكذلك الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني المقرر عقده في مملكة البحرين في شهر سبتمبر القادم حيث أكدت على أهمية مشاركة البرلمان العربي في هذه الفعاليات بهدف الإسهام في إثراء النقاشات التي ستدور في إطارها وتعزيز المخرجات المتوقعة منها.

وبدوره، أكد "العسومي" أن البرلمان العربي لن يدخر جهداً من أجل المساهمة في إنجاح هذه الملتقيات الهامة، مضيفاً أن انعقادها في المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين سيوفر لها كافة أشكال الدعم والرعاية والاهتمام.