شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تعرب عن قلقها إزاء تصعيد العنف فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السنغافورية اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير للعنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.