شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الصومالية: إجراءات صارمة لمواجهة الأعمال الإجرامية التى تهدد الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالى أحمد معلم فقى، أن قوات الشرطة بمحافظة بنادر جنوب شرق البلاد، اتخدت خلال الأيام الماضية إجراءات صارمة لمواجهة الأعمال الإجرامية التى تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وأشاد "فقي" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الاثنين، بالعمليات الفعالة التي تجريها قوات الشرطة الوطنية لحماية أرواح وممتلكات الشعب الصومالى .

وأشار إلى أن قوات الشرطة بمحافظة بنادر نجحت فى تنفيد خطة تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة، والتي شعر بها المواطنون على نطاق واسع في مواجهة مختلف العصابات التي كانت ترتكب أعمالاً مناهضة للأمن .

