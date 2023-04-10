شكرا لقرائتكم خبر عن "كردستان العراق" وإيطاليا يبحثان تعزيز علاقات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزانى، مع قائد القوات الإيطالية فى العراق والإقليم الكولونيل دانييلى بيزانى، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء اليوم الاثنين، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وإيطاليا، فضلا عن مناقشة الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

ووجه رئيس حكومة إقليم كردستان - خلال اللقاء - الشكر لحكومة إيطاليا على ما تقدمه من دعم ومساندة إلى إقليم كردستان، معربا عن تمنياته للقائد السابق بالتوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية، كذلك هنأ القائد الجديد للقوات الإيطالية في العراق والإقليم على تسلم عمله.

ومن جهته، جدد قائد القوات الإيطالية والوفد العسكري التزام بلاده والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة، ولا سيّما في مجال التدريب.

