شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن وحدات الحرس البحرى بالساحل "بنابل، والمنستير" تمكنت من إحباط عمليتى اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 43 مجتازا تونسيا.

وأوضحت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات "سوسة وصفاقس" من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.