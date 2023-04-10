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السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

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القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن وحدات الحرس البحرى بالساحل "بنابل، والمنستير" تمكنت من إحباط عمليتى اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 43 مجتازا تونسيا.

وأوضحت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات "سوسة وصفاقس" من ضبط 14 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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