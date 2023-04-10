شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يدعو رئيس مجلس القيادة اليمنى للمشاركة فى COP28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد العليمى، للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذى تستضيفه دولة الإمارات فى نوفمبر المقبل.