شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يدعو رئيس مجلس القيادة اليمنى للمشاركة فى COP28 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد العليمى، للمشاركة فى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذى تستضيفه دولة الإمارات فى نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في رسالة خطية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تسلمها سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليمنية محمد حمد الزعابي، وتناولت أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورها وتنميتها.