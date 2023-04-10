شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تفعل خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة فى المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على المسجد الحرام وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدى بيت الله الحرام.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أن الرئاسة، ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، جندت أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهبا للحالة المطرية التي نبّه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها خاصة مع كثافة أعداد المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.

وشدد السديس على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد حرصا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.