شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الإسلامية" السعودية تنفذ برنامجى هدية خادم الحرمين للتفطير والتمور بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافى الإسلامى بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتفطير الصائمين، وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعام 1444هـ، والذى يستهدف قرابة 23000 صائم فى الأرجنتين، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين يوسف المواش، ونائب وزير الأديان للشؤون الثقافية، ومدير الأديان فى حكومة العاصمة بيونس آيرس، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف نايف الفعيم، وعدد من منسوبي السلك الدبلوماسى ومنسوبي المركز.

وأوضح "المواش" - فى بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو جزءٌ من المشروعات الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم فى شهر رمضان الكريم، مما يجسّد حرص القيادة السعودية على اجتماع المسلمين فى أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

من جانبه، بين مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف أن البرنامجين يستهدف أكثر من 23000 صائم، بتوزيع ألفي سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم وكذلك التمور، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها على الجالية المسلمة، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في ولايات جمهورية الأرجنتين، وكذلك شمل البرنامجين الدول الأخرى كالأوروجواي والباراجواي والبرازيل.