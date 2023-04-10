شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ولى العهد يستقبل الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، بقصر بيان الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما قدم الوزراء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، وفق "القبس" .

وشملت قائمة الوزراء بالحكومة الجديدة كلا من طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، والدكتور خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.، وفهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة، سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، الدكتور عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

ووجه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كلمة بهذه المناسبة، نقل خلالها تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعرب عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها الوزراء السابقون في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم سائلين الله، التوفيق لمواصلة العطاء لوطننا العزيز.

وأضاف:" إننا نؤكد أن مصالح دولة الكويت العليا ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا فإن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات.. مواجهين التحديات.. محققين الأهداف والغايات".

واستطرد قائلا:" إن الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا جميعا نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف أمير البلاد في ظل ثوابت دستورية وقوانين حاكمة ترسخ العدل والمساواة.

وإن عليكم - وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز - أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم وطننا وازدهاره إلى آفاق أرحب تتحقق فيها الأهداف والطموحات إلى أرض الواقع ويتلمس صداها المواطنون وأنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون، موجهون، ناصحون ومحاسبون.

إن أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماما بالغا فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية، كما نؤكد على الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل - كما عهدها العالم - محطة للدبلوماسية الناجحة.

ومن جانبه ثمن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ثقة الامير وولى العهد متعهدا بالعمل الجاد لتحقيق أمال وتطلعات أهل الوطن الغالي في تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار والتقدم. وتكريس الجهود لخدمة الكويت ، وأضاف: " نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدنا جميعا بعنايته وتوفيقه ويلهمنا السداد والرشاد للقيام بأعباء المسؤولية على الوجه الأكمل".