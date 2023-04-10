شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى وإصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيما فى أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرق الضفة الغربية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحى فى البطن والصدر، وشابان آخران فى الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء أحدهم فى وقت لاحق. وبارتقاء الشاب فى مخيم عقبة جبر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجارى إلى 96 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

وفى وقت سابق، أصيب فلسطينيان، اليوم الاثنين، بالرصاص الحى، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها فلسطينيان بالرصاص الحى فى الأطراف السفلية، وجرة نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم من عدة محاور، وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنطقة.