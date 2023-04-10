شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة كبار العلماء" السعودية: الدعوة لإنشاء مذهب فقهى جديد تفتقد للموضوعية والواقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهى إسلامى جديد، تفتقد للموضوعية والواقعية.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن " الفقه الإسلامى بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة ، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعى " .

وأضافت: "إن من نعم الله على المسلمين - فى هذا الوقت - تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك ".