شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان، اليوم الاثنين، بالرصاص الحى، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها فلسطينيان بالرصاص الحى فى الأطراف السفلية، وجرة نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم من عدة محاور، وفرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنطقة.