شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الزلازل السورى: تسجيل 8 هزات ضعيفة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى تسجيل 8 هزات ضعيفة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة ألأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت خلال المدة المذكورة هزة شمال غرب اللاذقية بـ 49 كم، و5 هزات في لواء اسكندرون، وهزتين في تركيا.

وأشار المركز إلى أن جميع الهزات تراوحت شداتها بين 1.5 و3 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 22 كم.