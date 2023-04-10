شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين": أكثر من 1.48 مليون مصل ومعتمر فى الحرم المكى أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى أن عدد المعتمرين والمصلين فى الحرم المكى يوم أمس الأحد، بلغ أكثر من 1.48 مليون مصل ومعتمر.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - حسبما ذكرت قناة (السعودية الإخبارية) اليوم الاثنين، إن " الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرم المكي تكثف جهودها لتقديم أفضل الخدمات ومضاعفة أعمالها لخدمة المعتمرين والقاصدين في المسجد الحرام".

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد دشن المنصة الرقمية، وعددًا من البرامج والمبادرات التقنية، شملت منصة بوابة الخدمات الرقمية المرتبطة بالمركز الوطني الموحد "نفاذ" بالنسخة الجديدة، و"الروبوت" التقني؛ لنشر وبث الدروس العلمية، وعرض التطبيقات الذكية الخاصة بالرئاسة، وخدمة الفتاوى والإرشاد، من خلال الذكاء الاصطناعي والإفتاء بالاتصال المرئي وتقديم الخدمات الرقمية للزوار والقاصدين داخل المسجد الحرام، وخدمة قياس تقييم الخدمات الرقمية المقدمة من الرئاسة، إضافة إلى خدمة تصاريح الاعتكاف الرقمية .