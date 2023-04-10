شكرا لقرائتكم خبر عن العراق و"الفقه الإسلامى الدولى" يبحثان مجمل أوضاع العالمين العربى والإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، الأحد، مع الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى الدولى فى منظمة التعاون الإسلامى الشيخ قطب مصطفى سانو، مجمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية للعالمين العربى والإسلامى، وأبرز التحديات التى تواجه الخطاب الإسلامى المعتدل والجهود الداعية إلى السلم والتقارب.

وأشار السودانى - حسبما ذكر بيان لمكتبه الإعلامى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أن العراقيين ضربوا مثلًا يحتذى به فى قصص الوحدة والتآزر والوقوف صفا واحدا بوجه التكفير، وقدّموا شهداء نيابة عن العالم الحرّ من أجل إبعاد خطر الإرهاب، مضيفا أن ما حققه العراقيون هو نتاج تنوّعهم وتحويله إلى مصدر قوة وسلام وتآخٍ، مشيرا إلى أهمية دور مجمع الفقه الإسلامى فى تعزيز خطاب الوحدة الإسلامية والاعتدال والتعايش السلمي.

من جانبه، وجّه الشيخ قطب سانو شكره إلى العراق حكومة وشعبا، مشيدا بالموقف الإنسانى الشجاع الذى وقفه العراق فى حربه على الإرهاب العالمى، وبالدور الكبير والمشهود للشعب العراقى بجميع أطيافه فى هذه المواجهة المشرفة.