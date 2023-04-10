شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدرس تقديم شكوى دولية بشأن مشاركة مسؤولين إسرائيليين لتعميق الاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبرى بشأن نيّة ما يقارب 27 وزيرًا وعضو كنيست إسرائيلى المشاركة فى تظاهرة ومسيرة فى الضفة الغربية المحتلة اليوم.

وتنطلق المسيرة من حاجز زعترة العسكرى باتجاه بؤرة ابيتار الاستيطانية المخلاة على جبل صبيح فى بلدة بيتا جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية.

وأعتبرت الوزارة هذه المسيرة تصعيدًا خطيرًا واستفزازا للشعب الفلسطينى، وامتدادًا لدعوات اليمين الإسرائيلى واليمين الفاشى التحريضية لتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه المشاركة الإسرائيلية الرسمية فى مسيرة تعزيز وتعميق الإستيطان، وتحذر من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع فى ساحة الصراع". وأضافت أنها "تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها، بما فى ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة".