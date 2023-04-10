شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة لأبناء جاليات فلسطين والعرب فى النمسا للتنديد بالتصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية فى النمسا الأحد أمام مقر دار أوبرا فيينا الشهيرة للتضامن مع الشعب الفلسطينى ضد التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة والضفة الغربية.

وحمل المتظاهرون إعلام فلسطين ونددوا بممارسات الاحتلال الإسرائيلى خاصة عمليات اقتحام المسجد الاقصى المبارك كما طالبوا بانهاء حصار غزة.

ورفض المتظاهرون اصرار الحكومة الإسرائيلية على مزيد التصعيد العسكرى فى الضفة الغربية وغزة، مشيرين إلى أن المسجد الأقصى خط أحمر، وحثوا مجلس الأمن الدولى على تحمل مسئولياته فى هذا الشأن.

كما أدان المتظاهرون اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى أثناء صلاة التراويح والاعتداء على المعتكفين وافراغ المسجد منهم بالقوة.