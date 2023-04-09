شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والبنك الدولي يبحثان تسريع العمل بالمشاريع الممولة من المنح والقروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم /الأحد/، مع ممثل البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور، اليوم الأحد، تسريع العمل بالمشاريع الممولة من المنح والقروض الدولية.

وذكرت وزارة التخطيط العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه جرى - خلال اللقاء - بحث عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي، إلى جانب آليات العمل في تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق والقرى الأكثر فقرا التي تنفذها وزارة التخطيط العراقية ضمن الصندوق الاجتماعي للتنمية الممول بقرض من البنك الدولي.

وتم الاتفاق على العمل المشترك على وضع الآليات المناسبة التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في إنجاز تلك المشاريع لما تمثله من أهمية في تمكين أبناء القرى المشمولة من الحصول على الخدمات الأساسية.

وشهد اللقاء أيضا مناقشة العمل المشترك بين وزارتي التخطيط والمالية بالعراق، والبنك الدولي لوضع الآليات والتعليمات المناسبة التي من شأنها معالجة وتذليل جميع المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي والمنظمات الدولية.