شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تقدم خدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، خدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والزائر الصغير من فئة ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات الإلكترونية الإنسانية كافة لخدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة "كفيف".

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي -وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- بذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الإنسانية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في المواقع المخصصة وخدمة الزائر الصغير وتوفير الخدمات، ومنها حوامل المصاحف المرنة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وخدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل، وتقديم الضيافة ووجبات إفطار للصائمين، وتوفير الكراسي المتحركة والثابتة، وتوفير ترجمة خطبة الجمعة والدروس العلمية بلغة الإشارة، وتقديم خدمة أساور معصم اليد للزائر الصغير، والتوجيه المكاني للمواقع المكانية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتوفر فرق طبية للاطمئنان على صحة القاصدين في المواقع المخصصة.

وأشار المحمادي إلى أن يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، لتمكين القاصدين من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة وفق خطة الرئاسة التطويرية (2024) المنبثقة من رؤية المملكة 2030.