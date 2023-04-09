شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: تنوعنا مصدر قوة ودليل على الإرث الحضارى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إن تنوع الشعب العراقى يمثل عنصر قوة، وهو دليل حى على الإرث الحضارى للبلاد.