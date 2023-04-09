شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لصيام مرضى القلب في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع قدوم شهر رمضان يمنّي الجميع النفس بالمشاركة في الصيام لأجل نيل أجره العظيم، لكن على بعض الفئات أن تدرك الخطر الواقع عليها حال الصوم ومن بينها مرضى القلب.

وينصح الأطباء مرضى القلب باتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء صيام شهر رمضان الكريم، وطلب مشورة المختص لتحديد مواعيد تناول الأدوية والجرعات المناسبة.

وعلى مريض القلب كذلك أن يراجع طبيبه لتقييم وضعه الصحي من حيث إمكانية استبدال الأدوية المعتادة التي يتناولها بأخرى تساهم في تعويض فترة الصيام التي تتجاوز في بعض البلدان 15 ساعة.



مرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة لا يؤثر الصيام عليهم بصورة سلبية، وكذلك من لا يعانون أعراضًا متكررة مثل آلام الصدر أو صعوبة التنفس.

ويقول مختصون إن الصيام مفيد لهؤلاء، لأنه يساعد على تقليل كميات الطعام ويساعد كذلك على الابتعاد عن التدخين والحد من التوتر، ما ينعكس إيجابًا على صحة المرضى.

لكن هناك بعض الفئات من مرضى القلب التي لا يجب عليهم الصوم وهي:

مَن يعاني آلامًا متكررة بالصدر.

مَن يتعاطى أدوية تخثر الدم.

مَن يعاني عدم انتظام ضربات القلب.

مَن تتطلب حالته البقاء تحت الملاحظة داخل المستشفى.

مرضى قصور القلب الاحتشائي- الأزمة القلبية- جراحات القلب- التضيق أو الالتهاب الشديد للصمامات.

وعلى مرضى القلب ممن يصومون شهر رمضان اتباع مجموعة من النصائح منها:

• تقليل كميات الطعام

• تناول الطعام على 4 مراحل بين الإفطار والسحور

• تجنب الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والأملاح

• عدم تناول كميات كبيرة من السوائل

• ممارسة التمارين الرياضية كالمشي