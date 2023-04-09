شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما وراء ظهور كدمات في الجسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظهور كدمات في الجسم قد لا يعني وجود حالة صحية خطيرة، ولكنها أسباب ظهورها من الممكن أن يشير إلى حالات تتطلب رعاية طبية طارئة.

كثيرون منّا يلاحظون ظهور كدمات في الجسم دون أن يعرفوا السبب الحقيقي، فهم لا يتذكرون أنهم تعرضوا للاصطدام بأي شئ، وأحيانا يشعرون بالألم في منطقة الكدمة ومرات أخرى لا يوجد ألم، وتستمر الكدمات في الجسم فترة وتزول، ولكن يؤرقهم ظهورها واختفائها، خاصة مع خشية كثيرين من أن تكون دليلا على الإصابة بمرض خطير.

نتعرف من مصادر طبية موثوق بها، على سبب ظهور كدمات في الجسم ومتى يجب زيارة الطبيب؟



من الممكن أن ينتابنا الشعور بالقلق فور ظهور كدمات زرقاء في الجسم دون سبب، خاصة وغن كنا لا نعاني من حالات صحية تبرر وجودها، فالكدمات غالبا ما تظهر نتيجة انفجار الأوعية الدموية الصغيرة أو الشعيرات الدموية، فيتم حبس الدم تحت سطح الجلد، ويتسبب في ظهور كدمات في الجسم قد يغلب عليها اللون الأزرق أو الأحمر.

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يبدو طبيعيا ظهور بقع كدمات في الجسم في حالة الإصابات الرياضية أو الاصطدام أو الضرب، كما أنه من الشائع ظهور كدمات حمراء في الجسم دون سبب لدى كبار السن أو النساء بنسبة أكبر، وتتعدد الأسباب التي قد يكون بعضها بسيط ويزول بعد فترة، والآخر يحتاج غلى استشارة طبية متخصصة.

وأهم أسباب ظهور كدمات في الجسم وفقا لموقع healthline:

إجهاد العضلات نتيجة التمرين المكثف يتسبب في إصابة الأنسجة العضلية العميقة تحت الجلد التي تظهر في شكل كدمات.

تتسبب بعض الأدوية في سهولة ظهور كدمات في الجسم مثل، الأسبرين والأيبوبروفين وكلوبيدوجريل (بلافيكس)، وبعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب.

نقص الفيتاميانت، وخاصة فيتامين سي، وضعف جهاز المناعة.

من الممكن أن يتسبب مرض السكري في بطء الشفاء من الكدمات والجروح، ولكنه لا يتسبب في ظهورها.

في حالة الإصابة بمرض فون ويلبراند الذي يتسبب في اضطراب النزيف بسبب عدم تخثر الدم.

أن يكون الشخص لديه حالة أهبة التخثر، التي تجعل ظهور كدمات في الجسم مستمر بسبب تزايد التجلط في الدم.

ظهور اثار كدمات في الجسم قد يكون بسبب خضوع الشخص للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

نتيجة انخفاض عدد الصفائح الدموية.

ليس بالضرورة أن يكون ظهور كدمات في الجسم نتيجة أي من هذه الأسباب، ولذلك يجب عدم الاقتناع بأي سبب قبل التشخيص من قِبل طبيب متخصص.

تشخيص ظهور كدمات في الجسم

هناك بعض الأمور التي تحدد إذا كانت الكدمة عشوائية وبسيطة وتختفي بمرور وقت قليل، أما أنها تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة، ويأتي ذلك من التشخيص والمتابعة، فيجب زيارة الطبيب إذا كانت الكدمة:

يتعرض حجمها للزيادة بمرور الوقت.

لم تختفِ في خلال أسبوعين.

الشعور بألم شديد مكان الكدمة.

نزيف مستمر في الأنف.

التعرق الليل الشديد.

عدم القدرة على وقف أي نزيف في الجسم.

أن تكون الدورة الشهرية لدى النساء غزيرة بصورة غير عادية، مع تدفق جلطات دموية بكميات كبيرة.

ويجب عندها المتابعة مع طبيب مختص، يحدد الاختبارات والتحاليل صور الأشعة التي تصل للسبب الحقيقي.



في كثير من الأحيان، يعد الجنس والعمر والعوامل الوراثية من المؤثرات في ظهور كدمات في الجسم بسهولة، فغالبا ما تصاب بها النساء بنسبة أكبر، بسبب قدرة أجساد الذكور على تنظيم الدهون والأوعية الدموية، ويجعلها أقل عرضة للتلف.



بينما يصاب كبار السن بالكدمات ويسهل ظهورها لديهم، نتيجة ضعف البنية الواقية للجلد والأنسجة الدهنية التي تحمي الأوعية الدموية، مما يسهل الإصابة بكدمات حتى مع الإصابات الطفيفة.

ويمكن تجنبها من خلال:

الحذر في أثناء التمارين الرياضية، وارتداء أرطة على الفخذ والكتف والساق.

تناول أطعمة غذائية صحية ومتوازنة تحتوي على الخضروات والفاكهة.

تجنب الأدوية المضتدة للتخثر.

حماية جسمك من خلال ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة والسروايل الطويلة كذلك، لتجنب الاصطدام بأي شيء.

علاج ظهور كدمات في الجسم

ويمكن التخلص من ظهور كدمات في الجسم والتخفيف من آثارها عن طريق:

وضع أكياس الثلج على أماكن الكدمات لمنع ظهورها.

تفكيك الدم المتجلط باستخدام الماء الساخن وتعزيز تدفق الدورة الدموية.

العمل على ربط منطقة الكدمة للتقليل من شدتها وتخفيف الألم أو التورم.

وضع كريم يحتوي على فيتامين سي أو ك، كونهما يعملان على تقليل الالتهابات والتورم.

تناول الأنانس أو مكملات البروميلين، أو الفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

الكريمات والهلام الذي يحتوي على مضادات للالتهابات وتعالج الكدمات.

وتعتبر هذه العلاجات المنزلية لا تحتاج إلى وصفة طبية، وتناسب ظهور كدمات في الجسم بصورة عشوائية دون ان ترتبط بحالة مرضية معينة، في حين يجب زيارة الطبيب المختص إذا يقيت الكدمات مدة أكثر من أسبوعين.