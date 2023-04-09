شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح للتخلص من الدهون الحشوية! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن أن تؤدي زيادة الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب من بين الحالات الخطيرة الأخرى.

وتعرف الدهون الحشوية بأنها نوع مختلف من الدهون الموجودة تحت الجلد، تقع تحت الجلد مباشرة. وهنا بدلا من ذلك، يتم تخزينها في عمق البطن مما يجعل من الصعب رؤيتها. ومعلوم ان ثمة حاجة إلى كمية معينة منها فقط لحماية وعزل الأعضاء الحيوية.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الطعام مدعاة للقلق بسبب المخاطر الصحية المرتبطة المحتملة مثل مرض السكري والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، اقترح أحد الخبراء خمس طرق لتقليل الدهون الحشوية.

قال المدرب الشخصي ولاعب كرة القدم السابق، جاي كونروي - الذي يعمل إلى جانب أخصائيي التغذية Bio-Synergy: "إن أفضل الطرق التي جعلت عملائي يحرقون الدهون الحشوية يبدأ ببعض الأساسيات".

- السيطرة على حجم حصة الطعام.

- التركيز على تمارين القلب.

- تغيير نوع الحبوب التي تتناولها إلى حبوب كاملة.

- الحصول على قسط جيد من النوم ليلا بانتظام.

- تناول الدهون الصحية.

وقال جاي: "أعلم أن القول أسهل من الفعل ولكن حجم الحصة يمكن أن يساعد حقا. مجرد تغيير حجم حصصك يمكن أن يقلل على الفور الدهون الحشوية بنسبة 12%. وأوصي باستخدام أطباق أصغر".

وقال: "سواء كان الأمر يتعلق بالجري أو التجذيف أو ركوب الدراجات أو المشي لمدة 30 دقيقة فقط، فإن تحسين روتين القلب يمكن أن يكون له تأثير كبير على تقليل الدهون الحشوية والكبدية".

وأوضح: "الآن يريد بعض الناس تقليل دهون البطن. نظرا لأنه لا يمكنك استهداف مناطق معينة ترغب في إنقاص الوزن بها على وجه التحديد، فقد وجدت أن عملائي الذين تحولوا إلى الحبوب الكاملة والشوفان الكامل والبرغل قد وجدوا انخفاضا كبيرا في دهون البطن، لذلك يجب أن يضع هذا ابتسامة على الوجوه التي تريد تقليل انتفاخ البطن وحجمها".

وقال جاي: "من خلال ضبط المنبه أو اتخاذ قرار واع لإيقاف تشغيل هاتفك قبل 60 إلى 90 دقيقة من النوم، يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في نوعية نومك. وسيساعد هذا جسمك على العمل بشكل أفضل طوال الليل ويساعد في دورة حرق الدهون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من عادات نوم سيئة".

يُعد تكرار ارتفاع السكر في الدم خطرا محتملا على مرضى السكري، ويرتبط بمشاكل القلب والكلى والبصر.

وثبت جيدا أن النظام الغذائي هو إحدى الطرق لاستهداف مستويات السكر في الدم، حيث تقوم بعض الأطعمة برفعها والبعض الآخر يخفضها.

ومع ذلك، يمكن أن يلعب النشاط البدني دورا.

وقد عرض أحد الخبراء طريقة بسيطة لدمج التمارين في روتينك اليومي من أجل منع ارتفاع السكر في الدم.

فأوصت أخصائية فسيولوجيا الصحة والرفاهية في Nuffield Health، هايلي ويفر، بتطبيق قاعدة 55/5 على الأيام التي تقضيها في المكتب أو الجلوس كثيرا.

وقالت: "من المهم أن تفكر في مقدار الوقت الذي تقضيه جالسا أثناء النهار، لأننا نعلم أن هذا يمكن أن يكون ضارا. اعتماد مبادئ مثل قاعدة 55/5 يمكن أن يساعد في تحسين نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بعد الوجبة. وهذا يعني أنه مقابل كل 55 دقيقة تقضيها في الجلوس، عليك الوقوف والتحرك لمدة خمس دقائق".

وتدعم الدراسات المختلفة أهمية النشاط البدني لمرضى السكر.

ووجدت إحدى الأوراق البحثية، التي نُشرت في مجلة Scientifica، أن التمارين الخفيفة بعد تناول الطعام كانت طريقة أخرى لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقالت: "تُظهر النتائج أن ممارسة التمارين الهوائية الخفيفة لمدة 60 دقيقة، أو النشاط المعتدل لمدة 20 إلى 30 دقيقة، بدءا من 30 دقيقة بعد الوجبة، يمكن أن يحد من زيادة الجلوكوز بكفاءة مع الحد الأدنى من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم. ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في أوقات أخرى إلى ارتفاع الجلوكوز الناجم عن التنظيم المضاد. إضافة نوبة قصيرة من تمارين المقاومة ذات الشدة المعتدلة إلى النشاط الهوائي، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على النحو الموصى به في الإرشادات الحالية، قد تساعد أيضا في خفض ارتفاع الجلوكوز".

ومع ذلك، فقد حذرت من أن "التمارين عالية الكثافة" تسبب تقلبات واسعة في مستويات السكر في الدم، ما يعني أن فعاليتها على المدى الطويل لم تُعرف بعد.

ويضيف التقرير: "إن تعزيز نوع النشاط البدني الذي يتصدى بشكل أفضل لفرط سكر الدم بعد الوجبة أمر بالغ الأهمية لأن مئات الملايين من مرضى السكري الذين يعيشون في البلدان النامية يجب عليهم الاستغناء عن الأدوية والإمدادات والأنظمة الغذائية الخاصة. النشاط البدني هو الأداة الوحيدة التي قد يستخدمونها بسهولة لترويض ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات. ممارسة بهذه الطريقة لا تنتهك أيا من الإرشادات الحالية، والتي تشجع على ممارسة الرياضة في أي وقت".

كما أوصت ويفر بممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع للمساعدة في مستويات السكر في الدم.

وأخبرت موقع "إكسبريس": "التمارين الهوائية المنتظمة (ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع)، معتدلة الشدة، مثل المشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجة أو التجديف أو السباحة مفيدة؛ على الرغم من أن أي نشاط أفضل من لا شيء. استهدف إكمال 150 دقيقة على الأقل من هذا النوع من التمارين في الأسبوع".

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض السكري ما يلي:

- الشعور بالعطش الشديد.

- كثرة التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

- الشعور بالتعب الشديد.

- فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

- رؤية مشوشة.