شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية دور رجال الدين فى التصدى للأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد اليوم /الأحد/ أهمية دور رجال الدين فى التصدى للأفكار المتطرفة ونشر ثقافة الاعتدال.

وذكرت قناة الإخبارية العراقية أن تصريحات رشيد جاءت خلال استقباله وفد مجمع الفقه الإسلامي الدولي برئاسة الأمين العام قطب مصطفى سانو والوفد المرافق له.



من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أن العراق عضو مؤسس في المجمع الفقهي وله دور فاعل في رسم سياسات المجمع واتخاذ القرارات.