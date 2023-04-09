شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يرحب بجهود تهدئة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن بالجهود المبذولة لتهدئة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أهمية الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب، التى تؤدى إلى تفاقم التوترات.

وحث أوستن- خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت- على اتخاذ خطوات؛ لضمان الهدوء وفترة عطلة سلمية لليهود والمسلمين والمسيحيين، وفقا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم /الأحد/.



وتمنى أوستن لنظيره جالانت عيد فصح سعيد، واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وتنسيق وثيق.