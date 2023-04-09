شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العلماء يكشفون عن "اختبار ناجح" لعلاج واعد لسرطان نادر وقاتل يصيب الأطفال (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد باحثون اليوم أن علاجا جديدا باستخدام خلايا مناعية فائقة الشحن يبدو أنه ينفع ضد الأورام لدى الأطفال المصابين بنوع نادر من السرطان.

وتشير النتائج إلى أن تسعة من بين 27 طفلا شملتهم الدراسة الإيطالية، لم تظهر عليهم أي علامة على الإصابة بالسرطان بعد ستة أسابيع من العلاج، على الرغم من أن طفلين انتكاسا في وقت لاحق وتوفيا.



والعلاج المسمى العلاج بالخلايا التائية CAR-T يُستخدم بالفعل لمساعدة جهاز المناعة على محاربة اللوكيميا وأنواع السرطان الأخرى في الدم.

وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها الباحثون مثل هذه النتائج المشجعة في الأورام الصلبة، وفقا للخبراء في هذا المجال، وهو ما يثير الأمل في إمكانية استخدامها ضد أنواع أخرى من السرطانات.

ومن السابق لأوانه تسميته علاجا للورم الأرومي العصبي، وهو سرطان الأنسجة العصبية الذي يبدأ غالبا في مرحلة الطفولة في الغدد الكظرية بالقرب من الكلى في البطن.

ويمكن أن يكون العلاج القياسي مكثفا، ويتضمن العلاج الكيميائي والجراحة والإشعاع، اعتمادا على مرحلة السرطان وعوامل أخرى.

وكان الأطفال الذين شملتهم الدراسة يعانون من سرطانات عادت أو كان علاجها صعبا بشكل خاص.

وكان 11 طفلا على قيد الحياة عندما انتهت الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك بعض الذين استجابوا جزئيا للعلاج وحصلوا على جرعات متكررة من الخلايا المعدلة.

وأوضح الدكتور كارل جون من جامعة بنسلفانيا، رائد العلاج بـ CAR-T والذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: "كان مصير هؤلاء الأطفال جميعا أن يموتوا من دون هذا العلاج". مضيفا: "بالتأكيد، سيكون هناك المزيد من التجارب الآن بناء على هذه النتائج المثيرة".

قادرة على البحث عن الأورام وتدميرها. ويتم جمع الخلايا التائية من دم المريض وتقويتها في المختبر، ثم إعادتها إلى المريض عن طريق الوريد حيث تستمر في التكاثر.

وتمت الموافقة على ستة علاجات بخلايا CAR-T من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لسرطانات الدم. وتم علاج بعض المرضى من خلالها.

لكن النجاح في علاج الأورام الصلبة كان بعيد المنال. وتم إجراء الدراسة الأخيرة بواسطة باحثين في مستشفى الأطفال بامبينو جيسو بالفاتيكان في روما.

وقال الدكتور روبي ماجزنر من كلية الطب بجامعة ستانفورد، والذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: "يبدو أنهم وجدوا مزيجا فريدا" لجعل الخلايا المعدلة تتكاثر في البداية، ثم تستمر لفترة طويلة لمواصلة عملها في قتل السرطان".

وكشف الدكتور فرانكو لوكاتيللي، المؤلف المشارك في الدراسة، أنهم أضافوا أيضا "مفتاح أمان" للتخلص من الخلايا إذا تعرض المريض لرد فعل شديد.

وعندما كان أحد المرضى يعاني من مشاكل، قاموا بقلب مفتاح الأمان، ما يدل على أنه يعمل، على الرغم من أنهم أوضحوا لاحقا أن مشكلة المريض كانت ناتجة عن نزيف دماغي لا علاقة له بخلايا CAR-T.

وأفاد الباحثون أن العديد من الأطفال يعانون من آثار جانبية شائعة مع العلاج CAR-T، وهو رد فعل مناعي مفرط يسمى "متلازمة إطلاق السيتوكين".

وخلصوا إلى أن العلاج بـ CAR-T كان "ممكنا وآمنا في علاج الورم الأرومي العصبي العالي الخطورة".

تقدم شركة الأدوية الكبيرة "جونسون آند جونسون" (J&J) تعويضات بقيمة 8.9 مليار دولار لتسوية الدعاوى القضائية التي تزعم أن مسحوق بودرة الأطفال تسبب في الإصابة بالسرطان.

وتقدمت الشركة التي تتخذ من نيو برونزويك مقرا لها بولاية نيوجيرسي، بطلب الإفلاس للمرة الثانية وعرضت التسوية على نحو 100.000 مدعٍ يسعون للحصول على تعويضات بعد معاناتهم من مشكلات طبية ربطوها بالمسحوق.

وكجزء من العرض، لم تعترف الشركة بأي خطأ وتواصل القول إن مسحوق الطَّلْق (التلك talc) آمن للاستخدام.

وكان الطلق مكونا رئيسيا في بودرة الأطفال الشهيرة من J & J. وفي حين أن المادة عبارة عن معدن طبيعي، إلا أنها توجد غالبا في نفس المناجم التي فيها مادة الأسبستوس المسرطنة.

وتم بالفعل سحب المسحوق من الرفوف في الولايات المتحدة وكندا بسبب المخاوف وسيتم إيقافه تماما هذا العام.

ويقول العديد من المطالبين إنهم عانوا من سرطان المبيض أو ورم الظهارة المتوسطة في الحالات التي زعموا أنها اندلعت من استخدام المنتج منذ سنوات.

وقال إريك هاس، نائب رئيس التقاضي العالمي في J&J، في بيان: "تواصل الشركة الاعتقاد بأن هذه الادعاءات خادعة وتفتقر إلى الجدارة العلمية".

وحاولت الشركة تقديم ملف إفلاس لشركة LTL Management LLC التابعة لها، والتي أسستها في عام 2021 ردا على الدعاوى القضائية المتزايدة.

وفي البداية، عرضت الشركة 2 مليار دولار لتسوية القضايا مع المطالبين في ملفات إفلاس LTL.



ورفضت المحاكم العرض يوم الاثنين، معلنة أنه لا J&J ولا LTL في وضع مالي يجعل الإفلاس ضروريا. ويوم الثلاثاء، رفعت الشركة عرضها أكثر من أربعة أضعاف، ما دفع عرضها إلى 8.9 مليار دولار. وأفادت الشركة أن 60.000 من المطالبين وافقوا على عرض التسوية.

وفي حالة الموافقة، سيتم تقاسم هذه الأموال بين أولئك الذين هم جزء من الدعوى الجماعية.

وقال هاس: "إن حل هذه القضايا في نظام الضرر سيستغرق عقودا ويفرض تكاليف كبيرة على LTL والنظام، حيث لا يتلقى معظم المطالبين أي تعويض".

وأضاف: "إن حل هذه المسألة من خلال خطة إعادة التنظيم المقترحة هو أكثر إنصافا وفعالية، ويسمح بتعويض المطالبين في الوقت المناسب، ويمكّن الشركة من الاستمرار في التركيز على التزامنا بالتأثير بشكل عميق وإيجابي على صحة البشرية".

وتم استدعاء منتجات بودرة الأطفال من J & J لأول مرة في أكتوبر 2019 عندما وجد مسبار إدارة الغذاء والدواء (FDA) كميات ضئيلة من الأسبستوس في زجاجة. واستنشاق أو تعريض الجلد للأسبستوس يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل للشخص.

ويكاد يكون من المستحيل فصل كميات ضئيلة من الأسبستوس عن الطَّلْق.

وبمرور الوقت، يمكن أن تتراكم كميات صغيرة من التعرض للأسبستوس لتسبب مشاكل صحية كبيرة للشخص.

ويرتبط ورم الظهارة المتوسطة، وهو ورم سرطاني يمكن أن يتشكل على الجزء الخارجي من رئتي الشخص والقلب والأعضاء الأخرى، بشكل شائع بالمعدن.

وإذا تم استخدام المسحوق للعناية المهبلية، كما فعلت العديد من النساء في العقود الماضية، يمكن أن يسبب سرطان عنق الرحم أو المبيض.

ووجدت دراسة أجريت عام 1971 أن 75٪ من أورام سرطان المبيض تحتوي على جزيئات التلك داخلها.

وبين عامي 1989 و2004، ربطت 16 دراسة إضافية من جميع أنحاء العالم استخدام مسحوق التلك بتطور سرطان المبيض.

وفي الوقت منذ فحص إدارة الغذاء والدواء لعام 2019، تم الكشف أن بعض المديرين التنفيذيين في الشركة كانوا على دراية بمخاطر الأسبستوس المحتملة قبل عقود.

وبينما واصلت J&J الادعاء بأن مسحوق الأطفال الخاص بها آمن، انضم عشرات الأمريكيين الذين عانوا من مشاكل صحية بعد استخدامه إلى دعاوى قضائية ضد الشركة.

وفي المجموع، تم رفع 38000 دعوى قضائية. ولتجنب مواجهة عقوبة، شكلت J&J شركة LTL Management، وهي شركة تحمل جميع الالتزامات المتعلقة بآلاف الدعاوى القضائية التي واجهتها الشركة.

وبعد ذلك، رفعت تلك الشركة دعوى إفلاس في تكساس، في محاولة للاستفادة من قوانين الولاية الملائمة للأعمال لتضمين الدعاوى التي تم تسويتها في الإيداعات.

لكن في أبريل من العام الماضي، رفض القاضي الفيدرالي مايكل كابلان طلب الإفلاس.

وفي محاولة ثانية، تقدمت J&J بطلب الإفلاس مرة أخرى في أكتوبر، حيث عرضت 2 مليار دولار لتسوية القضايا.

ورفضت المحاكم هذا الادعاء هذا الاسبوع. وسرعان ما عرضت شركة J&J عرضا آخر لتسوية الأمر.

ودفعت بالفعل الملايين في التسويات، إذ دفعت 200 مليون دولار لتسوية ثلاث دعاوى قضائية في سانت لويس بولاية ميسوري في عام 2016 و100 مليون دولار لإغلاق 1000 قضية في عام 2021.

وقضت محكمة بتدفيع الشركة مبلغ 417 مليون دولار في عام 2017 و2.1 مليار دولار أخرى في عام 2021. وتم استئناف الحكم في القضية الأخيرة وتثبيته لاحقا.