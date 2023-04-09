شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يجعل أدمغتنا أكبر وأكثر صحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد الخبراء أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والمكسرات قد يكون أفضل طريقة لحماية أكثر أعضاء الجسم تعقيدا.

ووجدت دراسة حديثة أن الذين يتناولون وجبات غنية بالمغنيسيوم يعانون من تقلص دماغ أقل مرتبط بالعمر. وكانت لديهم أيضا آفات أصغر من المادة البيضاء، وهي علامة على شيخوخة الدماغ. كما أن الآثار كانت واضحة بشكل خاص عند النساء، وخاصة النساء بعد سن اليأس.



وحللت الدراسة التي نُشرت في مجلة European Journal of Nutrition، البيانات الصحية لنحو 6000 مشارك مقيم في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و73 عاما.

وقام باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية بقياس المغنيسيوم الغذائي، الموجود في الخضار الورقية مثل السبانخ والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، من خلال إجراء خمسة استبيانات على مدى 16 شهرا.

وتوصي المعاهد الوطنية للصحة البالغين بتناول نحو 320 مغ إلى 430 مغ من المغنيسيوم يوميا، لكن المشاركين في الدراسة الذين لديهم أفضل أدمغة صحية تناولوا أكثر من 550 مغ.

وصرح الباحثون أن زيادة تناول المغنيسيوم "قد يؤدي إلى تحسين صحة الدماغ بشكل ملحوظ، والذي من المتوقع أيضا أن يساهم في الحفاظ على القدرة الإدراكية بشكل أكبر، وتقليل خطر الإصابة بالخرف أو تأخر ظهوره في وقت لاحق من الحياة".

وتحظى مكملات المغنيسيوم بانتشار واسع على "تيك توك"، حيث تدعي العديد من مقاطع الفيديو أن هذه المكملات عالجت قلق المستخدمين والأرق، حصدت عشرات الملايين من المشاهدات.

لكن هذه الدراسة الجديدة تظهر أن إنفاق الأموال على المكملات الغذائية باهظة الثمن ليس ضروريا لتعزيز وظائف المخ، ومجرد تناول المزيد من السبانخ يمكن أن يكون كافيا للحصول على الفوائد الصحية الجسدية والعقلية للمغنيسيوم.

وبالإضافة إلى الأدلة الجديدة على تعزيز شيخوخة الدماغ الصحية، فإن المغنيسيوم له أيضا فوائد صحية أخرى.

ويعزز المغنيسيوم استرخاء العضلات عن طريق منع الكالسيوم في الجسم من تقلص العضلات، حسب علماء النوم، ما يؤدي إلى راحة أفضل.

ويعزز المغنيسيوم أيضا النوم عن طريق مقاومة الغلوتامات، وهو حمض أميني وناقل عصبي يرتفع في الجسم عندما تكون مستيقظا وعندما تكون في حالة ألم، وفقا لعالم النفس وأخصائي التغذية الدكتور سوباترا توفار.

وتم ربط النوم المنتظم المستمر بتحسين الذاكرة والتركيز، وهو ما قد يفسر فوائد المغنيسيوم للصحة العقلية.

وقال توفار أيضا إن الأشخاص المهتمين بالمغنيسيوم أفضل حالا في تناول المزيد من المكسرات بدلا من تناول المكملات. وأضاف أن الجسم يعالج العناصر الغذائية في الطعام بشكل أفضل من تلك التي يتم تصنيعها ووضعها في المكملات الغذائية.

ويمكن أن تسبب المكملات أيضا الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، ويمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة جدا من المغنيسيوم إلى انخفاض ضغط الدم والخمول والاكتئاب والارتباك.

حذر أحد الخبراء من أن الشعر يمكن أن يصبح "جافا وهشا" مما يؤدي إلى ترققه عند فقدان بعض العناصر الغذائية الضرورية لضمان عمل الجسم بشكل صحيح.

ويمكن أن يكون لأوجه القصور آثار دائمة، حتى أنها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

وتحدث الدكتور مانيش ميتال، المدير الجراحي لعيادة Mittal Hair، مع موقع "إكسبريس" حول كيفية تأثير نقص أوميغا 3 على الشعر.

وتعرف أحماض أوميغا 3 الدهنية بأنها مجموعة من الدهون المتعددة غير المشبعة التي يمكن العثور عليها في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور وكذلك المأكولات البحرية والأسماك.

وأوضح الدكتور ميتال: "عندما نتحدث عن أوميغا 3، فإننا نشير إلى ثلاثة أنواع من الأحماض الدهنية تسمى حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA). أوميغا 3 ضروري للحفاظ على صحتنا، والحفاظ على النمو البشري الطبيعي وتطوره. ولا يمكن المبالغة في تقدير مدى أهميته بالنسبة للجوانب المختلفة لصحتنا، وإحدى الطرق الأكثر إثارة للدهشة هي كيفية تأثيره على الشعر وفروة الرأس. وإحدى القيم الأساسية للأوميغا 3 هي خصائصه المضادة للالتهابات، والتي تمنع بصيلات الشعر من أن تصبح متهيجة وبالتالي تمنع تساقط الشعر. ومن الطبيعي أن يتساقط الشعر، لكن النقص في بعض العناصر الغذائية سيسرع هذه العملية وقد يؤدي إلى ترقق الشعر أو حتى الصلع".



وربط نقص أوميغا 3 مرارا وتكرارا بجفاف الشعر وتقصفه، ما قد يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس وحكة في فروة الرأس. ويساعد أوميغا 3 على تليين الشعر ويضيف حجما ومرونة وإشراقا، بينما يساعد أيضا في الحفاظ على فروة رأسك من الجفاف المفرط والقشور.

وقال الدكتور ميتال: "تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون مكمل يحتوي على أوميغا 3 يلاحظون زيادة في كثافة الشعر. حتى أن بعض التجارب وجدت أن المكملات ساعدت الأشخاص الذين يعانون من الصلع الوراثي، وهو شكل من أشكال تساقط الشعر".

ووجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Cosmetic Dermatology، أن تناول مكملات أوميغا 3 و6 يمكن أن يعالج تساقط الشعر.

وكجزء من التجربة تمت دراسة 120 امرأة سليمة على مدى ستة أشهر.

وقالت الدراسة: "مكملات لمدة ستة أشهر مع أوميغا 3 و6 ومضادات الأكسدة تعمل بكفاءة ضد تساقط الشعر في تحسين كثافة الشعر وتقليل نسبة التيلوجين".

وقال الدكتور ميتال: "ليس من الصعب إدخال أوميغا 3 في نظامك الغذائي، ما دام أنك تعرف مكان العثور عليه. يأتي المصدر الأكبر من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والسلمون المرقط وسمك القد والتونة والرنجة. وإذا كنت لا تستمتع بتناول الأسماك، يمكنك أيضا تناول مكمل زيت السمك. ويعتبر المحار والبيض أيضا مصادر جيدة للأوميغا 3. وإذا كنت نباتيا، فقد تجده أيضا في المكسرات وبذور الكتان وزيت بذور اللفت".

وتشمل الأعراض الأخرى لنقص أوميغا 3 ما يلي:

- تهيج وجفاف الجلد.

- اكتئاب.

- عيون جافة.

- آلام وتيبس المفاصل.