شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 معلومات يخطئ معظم الناس في فهمها بشأن الاكتئاب.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب، وهو اضطراب يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة من قبل.

وكشفت عالمة نفس أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا الاضطراب المنتشر على نطاق واسع.



وشاركت الدكتورة جولي سميث، عالمة نفس من هامبشاير بإنجلترا، مقاطع فيديو تعليمية حول الصحة العقلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي فيديو عبر "تيك توك"، شرحت جولي المعلومات الثلاثة التي يخطئ الناس عادة فهمها بشأن هذه الحالة المنهكة.

1. الاكتئاب لا يقتصر فقط على الحالة المزاجية السيئة

تتضمن بعض الأعراض الشائعة لحالة الصحة العقلية الشعور بالإحباط، والفراغ، وفقدان الشغف بالأنشطة التي يستمتع الفرد بها عادة.

وعلى هذا النحو، فإن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أنه إذا كنت تعاني من الاكتئا، فإنك تشعر فقط بالإحباط.

لكن هذا ليس هو الحال دائما. ووفقا للدكتورة جولي: "الكثير من الناس لا يدركون أنه من الشائع تجربة الكثير من القلق عندما تكون مكتئبا".

وأوضحت المؤسسة الخيرية Mind أنك قد تشعر أيضا بالقلق والاضطراب وتكافح لتناول الطعام والنوم عند الإصابة بالاكتئاب.

2. يمكن أن يكون الاكتئاب جسديا

لا يؤثر الاكتئاب عليك عاطفيا فقط، حيث تؤكد الدكتورة جولي: "الاكتئاب ليس نفسيا فقط، إنه جسدي أيضا".

وأوضحت أن أول شيء ستلاحظه أحيانا هو نقص الطاقة. لكن الحالة يمكن أن تذهب أبعد من ذلك. وأوضحت الدكتورة جولي أن المريض قد يعاني أيضا من الأوجاع والآلام التي لا يبدو أن لها سببا واضحا.

ونتيجة لذلك، يعتقد الخبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين، كما أن الاكتئاب يمكن أن يجعل الألم المزمن الذي قد تعاني منه أسوأ.

وقد يواجه المريض:

- آلام العضلات والمفاصل

- ألم في الظهر

- الصداع

- ألم الصدر

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد يواجه أيضا:

- التحرك أو التحدث ببطء أكثر من المعتاد

- تغيرات في الشهية أو الوزن (عادة ما تنخفض، لكنها تزداد في بعض الأحيان)

- الإمساك

- الأوجاع والآلام غير المبررة

- نقص الطاقة

- انخفاض الدافع الجنسي (فقدان الرغبة الجنسية)

- تغييرات في الدورة الشهرية

- النوم المضطرب (على سبيل المثال، تجد صعوبة في النوم في الليل أو الاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح)

3. الاكتئاب مقابل الحزن

شددت الدكتورة جولي: "الاكتئاب والحزن ليسا نفس الشيء. فالحزن هو مجرد واحد من العديد من أعراض الاكتئاب".

وأوضحت أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن وعادة ما يمر في لحظة، "لكن الاكتئاب يمكن أن يكون طويل الأمد. ومع ذلك، إذا لم تزل مشاعر الحزن وتتعارض مع حياتك ووظائفك الطبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أنك مكتئب".

وتشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بما يلي:

- الشعور بالضيق أو الرغبة في البكاء أو الحزن

- الاضطراب أو سرعة الانفعال

- الشعور بالذنب وعدم تقدير الذات واحتقارها

- الشعور بالفراغ

- الانعزال وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين

- لا تجد متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما تستمتع بها

- شعور بعدم الواقعية

- اليأس

أعلن عالم النفس مارسيل سولتييف، أن أي شخص يمكن أن يعاني من متلازمة الاحتراق النفسي المهني، بغض النظر عن مهنته ومكان عمله.

ووفقا له هناك عدة عوامل تؤدي إلى الإصابة بهذه المتلازمة: الإجهاد المزمن في العمل؛ إدمان العمل؛ ونكران الذات. فإذا لم ينتبه الشخص إلى الإرهاق الذي يعاني منه فسوف يؤدي إلى عواقب وخيمة. فكيف يمكن للشخص معرفة أنه "يحترق".

يشير العالم، إلى أنه وفقا للإحصائيات يعاني الكثيرون من متلازمة الاحتراق النفسي المهني. ويدعو إلى تقييم الحالة الشخصية وفق 10 علامات تشير إلى أن الشخص يعاني من هذه المتلازمة:

1- إرهاق عاطفي وفكري.

2 -المقاومة عند الذهاب إلى العمل

3 - تعب مزمن

4 - التهيج

5 - صعوبة التركيز

6 - انخفاض إنتاجية العمل

7 - الشعور بالخزي والذنب

8 - فقدان الهدف

9 - سوء الحالة الصحية

10 - كراهية الذات والآخرين

فإذا لاحظ الشخص أنه يعاني من معظم هذه الأعراض فليس مستبعدا أنه يعاني من متلازمة الاحتراق النفسي المهني.

ويضيف، السبب الرئيسي لهذه المتلازمة، هو أن الكثيرين لا يعرفون كيفية الاسترخاء.

ويقول: "الشخص الذي يعاني من متلازمة الاحتراق النفسي المهني لا يعرف كيف يسترخي، لأنه لم يتعلم ذلك في مرحلة الطفولة. لذلك إذا سألناه كيف سيقضي عطلة نهاية الأسبوع، فإن دماغه سوف يجهد".

ووفقا له، لتجنب هذه المتلازمة يجب التخطيط لكيفية قضاء العطلة والتجوال كثيرا والتواصل مع الأقارب والأصدقاء وقراءة الكتب والنوم جيدا وممارسة الرياضة. وعموما على الشخص عمل كل ما يرغب وتشتهيه نفسه في العطلة، لأن المهم في العطلة هو عدم التفكير بالعمل.