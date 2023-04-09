شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال خلال الأسابيع الستة الأولى من حياتهم! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خلال الأسابيع الستة الأولى من عمرهم هم أقل عرضة لاحتياجات تعليمية خاصة أو لمشاكل سلوكية.

وكان لدى الأطفال الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية بشكل حصري أو تم إعطاؤهم مزيجا من الحليب الاصطناعي وحليب الأم خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية الأولى، فرصة أقل بمقدار خمس مرات من غيرهم لتطوير احتياجات تعليمية خاصة (SEN).

ونظر باحثو جامعة جلاسكو في البيانات الصحية والتعليمية لـ191745 طفلا ولدوا في اسكتلندا من عام 2004 فصاعدا، والتحقوا أيضا بمدرسة حكومية أو مدرسة SEN بين عامي 2009 حتى 2013.

ومن بين هؤلاء المشمولين في الدراسة، تمت تغذية 66.2٪ من الأطفال بالحليب الاصطناعي، و25.3٪ رضعوا رضاعة طبيعية، و8.5٪ فقط أخضعوا للتغذية المختلطة خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية الأولى.

وبشكل عام، كان 12.1% من الأطفال في هذه الدراسة يعانون من SEN.

ومع ذلك، عند مقارنتها بالتغذية الاصطناعية، ارتبط تاريخ التغذية المختلطة في وقت مبكر من العمر والرضاعة الطبيعية الحصرية بانخفاض خطر الإصابة بـ SEN - أقل بنسبة 10 و20% على التوالي.

وكان الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصريا أقل عرضة بنسبة خمسهم تقريبا للإصابة بالصعوبات العاطفية أو السلوكية وربع الحالات الصحية الجسدية.

وتشير النتائج إلى أن تناول حليب الأم في الأسابيع القليلة الأولى من الحياة قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بـ SEN، أو صعوبات التعلم والصعوبات التي تسبب ذلك غالبا.

وقال الدكتور مايكل فليمنغ، الذي قاد الدراسة: "نحن نعلم أن العديد من النساء يكافحن من أجل الرضاعة الطبيعية بشكل حصري لمدة ستة أشهر كاملة أوصت بها منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، تقدم دراستنا دليلا على أن فترة أقصر من الرضاعة الطبيعية غير الحصرية يمكن أن تكون مفيدة مع ذلك فيما يتعلق بتطور تعلم الطفل".

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن طريقة التغذية في مرحلة الطفولة يمكن أن تكون عامل خطر قابلا للتعديل لأسباب الاحتياجات التعليمية الخاصة، وهي بدورها لديها القدرة على المساعدة في تقليل العبء على الأطفال المتضررين وأسرهم والمجتمع الأوسع.

وللرضاعة الطبيعية مجموعة من الفوائد الصحية، حيث تقلل من فرص الإصابة ببعض السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأمهات وتحمي الطفل من العدوى مع توفير التغذية المثالية للنمو والتطور.



حدد علماء وجود صلة بين مستويات الليثيوم في إمدادات المياه في الدنمارك وزيادة فرص أن يصاب الأطفال بمرض التوحد في وقت لاحق.

وفي حين أن دراسة حالة 52706 طفل ليست كافية لإثبات أن الليثيوم يسبب التوحد مباشرة، فإن هذا الاحتمال وارد ويستحق المزيد من التحقيقات. والليثيوم عنصر موجود بشكل طبيعي ودواء شائع الاستخدام لعلاج اضطرابات المزاج، وسبق أن ارتبط الإجهاض والتشوهات القلبية عند الأطفال الحديثي الولادة باسم الليثيوم. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ارتباط اضطراب طيف التوحد (ASD) به.

وقد الباحثون في دراستهم: "في هذه الدراسة الدنماركية المستندة إلى دراسة السكان على مستوى الدولة، وجد فريق الدراسة أن تعرض الأمهات لمستويات أعلى من الليثيوم في مياه الشرب أثناء الحمل كانت مرتبطة به زيادة معتدلة في مخاطر اضطراب طيف التوحد ASD في النسل. وظلت النتائج على حالها قوية حتى بعد التكيف مع العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المجاورة للأمهات والتعرض لتلوث الهواء".

وعادة ما يشق الليثيوم طريقه إلى مياه الشرب من خلال تجوية المعادن (تآكلها) تحت الأرض. وإن مستويات المعدن في مياه الشرب في الدنمارك، مقارنة بالدول الأخرى، معتدلة إلى منخفضة.

واستخدم الباحثون قواعد بيانات المرضى ومعلومات السجل المدني لتحديد حالة الأطفال المولودين بين عامي 2000 و2013 ذات الصلة بتشخيص اضطراب طيف التوحد أو بدونه، التي تم تعيينها عبر 151 محطة مياه عامة مختلفة (تمثل إمدادات المياه لنحو نصف سكان البلاد).

وتم تقسيم تركيزات الليثيوم في الماء إلى أربعة أجزاء متساوية، مع تحديد التعرض لليثيوم قبل الولادة لكل ربع. وارتبطت المستويات في الربعين الثاني والثالث بارتفاع خطر تشخيص التوحد بنسبة 24 إلى 26% مقارنة بالربع الأدنى. وفي الربع الأعلى، كان مستوى الخطر هذا أعلى بنسبة 46%.

ومن بين 8842 مشاركا في الدراسة مع تشخيص التوحد، جاء 2850 من مناطق كانت فيها مستويات الليثيوم في مياه الشرب في الربع الأعلى، مقارنة بـ 1718 من الربع الأدنى.

وتم الكشف علاقة مماثلة عندما نظر الباحثون في الأنواع الفرعية الفردية للتوحد. وكان الارتباط بين الليثيوم والتوحد أقوى أيضا بشكل طفيف بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية والمدن الأصغر. وأضاف الفريق ضوابط لبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية وتلوث الهواء.

ويقول عالم الأعصاب وعالم الأوبئة بيت ريتز، من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: "في المستقبل، قد تصبح مصادر الليثيوم البشرية المنشأ في الماء أكثر انتشارا بسبب استخدام بطارية الليثيوم والتخلص منها في مدافن النفايات مع احتمال تلوث المياه الجوفية".

ومن المعروف أن الليثيوم قادر على عبور المشيمة والحاجز الدموي الدماغي للجنين، وقد تم بالفعل البحث في إمكانية تأثيره على إشارات ومسارات معينة في الدماغ النامي.

إنها صورة معقدة: يستخدم الليثيوم أيضا على نطاق واسع كموازن للمزاج لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات ثنائية القطب والاكتئاب. كما تم ربط المستويات العالية من الليثيوم في مياه الشرب بانخفاض معدلات الانتحار، ما أدى إلى الحجج القائلة بإمكانية إضافة العنصر بشكل مصطنع إلى إمدادات المياه.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستقصاء هذه العلاقة بشكل أكبر لتجاوز قيود الدراسة. وفي المستقبل، يمكن للباحثين تضمين استهلاك المياه، على سبيل المثال، بدلا من استخدام مصدر مياه الشرب المحلي كوسيلة لتقدير التعرض.

ويقول ريتز: "أي ملوثات لمياه الشرب قد تؤثر على نمو الدماغ البشري تستحق تدقيقا شديدا. وتستند نتائج دراستنا إلى بيانات دنماركية عالية الجودة ولكنها تحتاج إلى تكرارها في مجموعات سكانية ومناطق أخرى من العالم".