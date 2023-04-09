شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوى يستقبل أكثر من 15.7 مليون مصل خلال النصف الأول من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت وكالة رئاسة المسجد النبوى أعمالها وعملت على تظافر الجهود مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التى تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوى على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، حيث قدمت الرئاسة خدماتها خلال النصف الأول من شهر رمضان لأكثر من 15.7 مليون مصل .