شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم شنته إسرائيل بالصواريخ وتسقط عددا منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الدفاعات الجوية السورية من صد هجوم شنته إسرائيل بالصواريخ كما نجحت فى إسقاط عددا منها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلى غارات على أهداف فى سوريا من بينها مجمع عسكرى تابع للفرقة الرابعة بالإضافة الى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السورى.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء السبت إن ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا، وسقطت فى جنوب هضبة "الجولان".

وأضافت القناة أن صفارات الإنذار دوت للتحذير من الصواريخ، لكن الجيش الإسرائيلي لم يطلق صواريخ اعتراضية، كون الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، حسب السياسة المتبعة.

وكان ما يزيد على 30 صاروخا أطلقوا من جنوب لبنان على إسرائيل يوم الخميس الماضى، مع احتفال الإسرائيليين بأول أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. وأطلقت صواريخ في اليوم نفسه من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف ما قالت إنها مواقع أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان وقطاع غزة.