شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مصور صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب المصور الصحفي الفلسطيني عبد الرحمن حسّان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.