شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مصور صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصيب المصور الصحفي الفلسطيني عبد الرحمن حسّان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن الصحفي أصيب، خلال تغطيته هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، وما أعقب ذلك من مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم بصورة طفيفة.