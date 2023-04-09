اخبار الخليج

وزير الشئون الإسلامية السعودي: قدمنا قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الإسلامية السعودي: قدمنا قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن وزارة الشئون الإسلامية عبر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، قدمت قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمسجد التنعيم بمكة المكرمة والدعاة المشاركين وبلغات عالمية منذ بدء المرحلة الثانية من برامج التوعية الإسلامية.

 

وأوضح عبداللطيف بن عبدالعزيز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس" السبت- أن الخدمات الدعوية تتمثل في توجيه وإرشاد المعتمرين والرد على أسئلتهم المتعلقة بمناسك العمرة وبيان فضائل شهر رمضان المبارك، وتوزيع المطويات الدينية بلغات عالمية وتشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم مئات من الكتب الإلكترونية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا