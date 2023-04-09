شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الإسلامية السعودي: قدمنا قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن وزارة الشئون الإسلامية عبر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، قدمت قرابة المليون خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمسجد التنعيم بمكة المكرمة والدعاة المشاركين وبلغات عالمية منذ بدء المرحلة الثانية من برامج التوعية الإسلامية.

وأوضح عبداللطيف بن عبدالعزيز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" السبت- أن الخدمات الدعوية تتمثل في توجيه وإرشاد المعتمرين والرد على أسئلتهم المتعلقة بمناسك العمرة وبيان فضائل شهر رمضان المبارك، وتوزيع المطويات الدينية بلغات عالمية وتشغيل المكتبة الإلكترونية التي تضم مئات من الكتب الإلكترونية، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.