شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري أردني: انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء السبت، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية؛ ما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها.



وأكد المصدر، طبقا لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.



وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة، فيما أهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.