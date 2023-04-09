شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إسرائيلية: 3 صواريخ أطلقت من سوريا وسقطت جنوب هضبة الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء السبت إن ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا، وسقطت في جنوب هضبة "الجولان".

وأضافت القناة أن صفارات الإنذار دوت للتحذير من الصواريخ، لكن الجيش الإسرائيلي لم يطلق صواريخ اعتراضية، كون الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، حسب السياسة المتبعة.

وكان ما يزيد على 30 صاروخا أطلقوا من جنوب لبنان على إسرائيل يوم الخميس الماضي، مع احتفال الإسرائيليين بأول أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل. وأطلقت صواريخ في اليوم نفسه من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف ما قالت إنها مواقع أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان وقطاع غزة.