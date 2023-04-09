شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: النقابة العامة للسيارات توفر خدمة النقل العام للمعتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية ( خدمة النقل العام للمعتمرين ) بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة من وصول المعتمرين القادمين إلى المطار بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحة إضافة للمواطنين والمقيمين، من خلال استلام بطاقة الصعود إلى الحافلة التى تتوجه بهم إلى مواقف كدى ومن ثم إلى المسجد الحرام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الخدمة المجانية تهدف لتمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف، وتقليل الكثافة والازدحام فى المنطقة المركزية، للمساهمة فى تيسير كل السبل لضيف الرحمن لينعم بتأدية الشعائر الدينية بأمان وسلاسة وبخيارات متعددة.

وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكرى أن النقابة العامة للسيارات تقوم بالتنظيم والتشغيل الميداني بمكة المكرمة و جدة لهذه الخدمة التي أطلقها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالمواءمة مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وشركة مطارات جده، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.