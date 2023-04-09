شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائرى: الفضاء السيبرانى أصبح مسرحا للجريمة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أول السعيد شنقريحة، من المنظمات التخريبية التى تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب، وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى، والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته.

جاء ذلك خلال كلمته في الزيارة التفتيشية التي قام بها إلى مقر قيادة الدرك الوطني الجزائرى (قوة عسكرية تأمينية تابعة لوزارة الدفاع) بالجزائر العاصمة.



وأوضح أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة، والهجمات ضد المواقع الحكومية، مشيرا إلى أن الدرك الوطني سجل نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية.



وأكد ضرورة تكثيف اليقظة وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش الجزائري ضمانا لتأمين ربوع البلاد.



وأضاف أنه في ظل الظروف غير العادية التي تعرفها المنطقة الإقليمية، أوكل إلى الدرك الوطني الجزائري مهام حساسة كثيرة، من أهمها حفظ الأمن العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وكذلك محاربة الجريمة المنظمة، فضلا عن مهام حماية الحدود البرية، ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة الأراضي الجزائرية، على غرار الهجرة غير الشرعية، ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.