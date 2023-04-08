شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تفرض إجراءات مشددة فى محيط المسجد الأقصى بدءاً من صباح الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشرطة الإسرائيلية فرض إجراءات مشددة فى محيط المسجد الأقصى بدءاً من صباح الأحد، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

بدوره، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلى، أوامر لاتخاذ خطوات فورية بعد الهجمات الإرهابية، مؤكدا أن الجيش سيدعم الشرطة عند الضرورة، وشدد وزير الدفاع الإسرائيلى عبر تويتر على إغلاق الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك سيستمر حتى نهاية عيد الفصح.

يأتى هذا بعد إطلاق نار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية عند أحد مداخل نابلس فى الضفة الغربية.