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تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

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القاهرة - سامية سيد -  أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى - في بيان اليوم /السبت/ - أن وحدات الحرس البحرى بالساحل "بنابل، وسوسة والمنستير » تمكنت من ضبط 10 أشخاص تونسيين بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.


وأشار إلى أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحرى بالوسط، تمكنت من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 231 مجتازا من بينهم 172 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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