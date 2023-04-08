شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدير العام لوكالة المغرب العربى للأنباء خليل الهاشمى الإدريسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم /السبت/ بالعاصمة المغربية الرباط، المدير العام لوكالة المغرب العربى للأنباء، خليل الهاشمى الإدريسى، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد معاناة مع المرض.

ولد الراحل في 14 أغسطس 1956 بالدار البيضاء، وعمل مبكرا في تطوير وسائل الإعلام، حيث بدأ مساره الإعلامى بفرنسا بالتعاون مع عدد من المحطات الإذاعية.



وبعد عودته إلى المغرب، عمل الراحل، الحاصل على دبلوم السلك الثالث من معهد الجغرافيا التابع لجامعة باريس الأولى - بانتيون- السوربون، ككاتب عمود، وصحفي ثم رئيس تحرير لسنوات عديدة في أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال)، قبل أن يؤسس سنة 2000، يومية (أوجوردوي لو ماروك) الصادرة باللغة الفرنسية.



وفي سنة 2007، تولى الراحل رئاسة لجنة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وفي 2008، انتخب رئيسا للفيدرالية المغربية لناشرى الصحف، قبل أن يعاد انتخابه لولاية أخرى في 2011.



وللراحل خليل الهاشمي الإدريسى مؤلفات عديدة، من بينها مؤلف (الأوراق الزرقاء) يوميات مغربية 1994 – 2000 .



وفى سنة 2011، عينه العاهل المغربى الملك محمد السادس مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.



وشهدت الوكالة فى عهد الراحل تطورا كبيرا حيث أصبحت تشكل قطبا للإعلام.