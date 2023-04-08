شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الصناعى الكويتى يلتقط أول صورة منذ إطلاقه مطلع العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق المشروع الوطنى للقمر الاصطناعى الكويتى الأول لجامعة الكويت (كويت سات -1)، عن التقاط القمر أول صورة منذ اطلاقه مطلع العام الجارى، وهى صورة لدولة الكويت تم دمجها فى لوحة (موزاييك) مقدما منظرا للنصف الشرقي للكويت.

وقال نائب مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الاول ومدير العمليات الدكتور احمد الكندري، في تصريح اليوم السبت، إن الصور التي التقطها القمر الاصطناعي (كويت سات -1) كانت لجزر "وربة وبوبيان وفيلكا" ثم مدينة الكويت إلى حقل برقان والمنطقة الجنوبية لساحل الكويت.



وأكد الكندري، أن هذا النجاح يشكل بداية جديدة لتعزيز مكانة الكويت في مجال الفضاء وتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية ويعزز القدرات البحثية والتطويرية للكويت في مجال علوم الفضاء ويعكس التزام الدولة بتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستدام.



وأوضح أن الفريق يخطط لإصدار المزيد من الصور لدولة الكويت من (كويت سات -1) في الأسابيع المقبلة من خلال تصوير المظاهر الطبيعية المتنوعة والنظم البيئية بالتعاون مع الباحثين والجهات الحكومية.



ويعد (كويت سات -1) قمر اصطناعي نانومتري تتمثل مهمته الأساسية في مراقبة الأرض وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة للعديد من القطاعات بما في ذلك التخطيط العمراني والزراعي والرصد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية.



كما يحتوى (كويت سات -1) على كاميرا عالية الوضوح بقوة تفريق 39 مترا تمكنه من التقاط صور تتيح جمع معلومات قيمة لدعم التنمية المستدامة في الكويت.