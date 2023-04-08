شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تطلق برنامج "الصيام جنة" لتوعية قاصدى المسجد الحرام بشأن الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام اليوم برنامج (الصيام جنة) وهو برنامج ميدانى يعنى بتوعية زوار وقاصدى المسجد الحرام وتذكيرهم بشأن الصيام وحدوده المشروعة، ودورها في تعزيز القيم الخلقية السامية وذلك ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين).