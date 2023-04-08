شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء السعودية: فريق فنى سعودى يصل إلى إيران لمناقشة إعادة افتتاح سفارة المملكة بطهران والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - والتقى الفريق الفنى السعودى برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم فى وزارة الخارجية الإيرانية السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.



وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق، فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودى.