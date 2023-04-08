شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين مُهددين بالتهجير قسرًا ويذبحون أغنامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/، رُعاة فلسطينيين مُهددين بالتهجير قسرًا، في جنوب الضفة الغربية المُحتلة، وقاموا بذبح رؤوس أغنام يعتاشون عليها.

وقال رُعاة أغنام في منطقة "مسافر يطا" في جنوب مُحافظة الخليل الجنوبية، إن عددًا منهم أصيب برضوض وكدمات، جراء اعتداء المستوطنين عليهم، بحماية جيش الاحتلال.



ومنطقة "مسافر يطا"، مُهددة بالتهجير قسرًا، ويواجه أهلها بين الحين والآخر، اعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، الذي أعلنها منطقة تدريب عسكري مغلقة، العام الماضي.