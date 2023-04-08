شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: الموازنة العامة جريئة وبها خطط لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى ، اليوم السبت، أن الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة جريئة وشجاعة وفيها خطط لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة.

وقال السوداني - في حفل حزب الدعوة الإسلامية بالذكرى الـ43 لاستشهاد محمد باقر الصدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحكومة الحالية رسمت منهاجا للنهوض بكل مفاصل الحياة، داعيا جميع القوى السياسية إلى دعم الحكومة، مشيرا إلى أن الجميع مسؤول لحفظ العراق وثرواته.



وأشار السوداني إلى أن حكومته تواصل الجهود لمنح المزيد من التسهيلات أمام القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.