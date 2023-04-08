شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 20 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فُقد 20 مهاجرا إثر غرق قاربهم اليوم قبالة السواحل التونسية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، تمكنت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2023 من إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 14 ألفا و406 مجتازين من بينهم 13 ألفا و138 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين.