شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى العراقي يبحث مع رئيس إقليم كردستان الإشكاليات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مع رئيس إقليم كردستان نيچرفان بارزاني معالجة جميع الاشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "زيدان استقبل بارزاني وبحث معه استكمال النقاشات لمعالجة جميع الاشكاليات القانونية ضمن الاطر الدستورية وبما يخدم مصلحة أبناء العراق كافة".