شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أكثر من 3000 متطوع بالحرم المكي لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مدير عام الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية مشاعل آل مبارك أن عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن بلغ أكثر من 3000 متطوع.

وقالت آل مبارك - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السُّعُودية اليوم السبت "إن المتطوعين مشاركون مع قطاعات مختلفة سواء في مجال الصحة أو الترجمة أو غيره من المجالات بهدف تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن".

وأضافت: "نحن مستمرون في أعمالنا التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك".

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، قد أنهت أمس الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفتحت الإدارة العامة للتفويج ممثلة في إدارة تفويج المصلين عددًا من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين.